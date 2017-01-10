Başkan Akkaya, Gazetecilerle Yemekte Buluştu

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Akşehir'deki yerel ve ulusal basın temsilcilerine bir yemek verdi.



Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda düzenlenen kahvaltıya, Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra; Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, yerel gazete çalışanları, ulusal ajansların temsilcileri, Akşehir'de yayın yapan yerel radyo temsilcileri katıldı



Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, "Gazetecilik çok apayrı bir olay. Gerçekten güç hava şartlarında dahi herhangi bir olay olduğunda aracı olmasa bile, koşarak hızlıca olay yerine gidip oradan olay yerini en güzel şekilde resmedip, görüntüleyip halka doğru bir şeklinde ulaştırmak için çaba gösteriyorsunuz. Halkımızın, vatandaşımızın haber alma ihtiyacını en güzel şekilde en kısa zamanda ulaştırmak kolay değil. Çünkü bu bir fedakarlıktır. Ülkemizdeki birçok basın kuruluşumuzun zor şartlarda çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Ama o kuruluşlarımız görevini tam layıkıyla yapması için mecburen belli bir sayıda eleman çalıştırması gerekiyor ve malzeme ihtiyacı var. Bu işler kolay bir şey değil. Ben bir taraftan böyle kutsal bir görevi zor şartları altında yerine getirdikleri için çalışan gazetecilerimizi tebrik ederken, bir taraftan da bu zor koşullarda işletmelerini ayakta durma mücadelesinden dolayı kutluyorum. Akşehir Belediye Başkanı olarak, gerekse temsil ettiğimiz Akşehirli hemşehrilerimiz Nasreddin Hoca Torunlarımız adına her zaman basınımızın yanında olmayı devam edeceğimizi belirtiyoruz" dedi.



15 Temmuz darbe girişiminde basının önemi tüm Türkiye'nin bir kez daha gördüğünü söyleyen Başkan Akkaya, "15 Temmuz gecesi gerçekten basının ve basın mensuplarının ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu işgal girişiminde Ömer Halisdemir gibi şehitlerimizin gayretleri yaptıkları fedakarlıkları var. Cumhurbaşkanımızın halkı medya üzerinden meydanlara davet etmesi, halk olarak art niyetli insanların, darbecilerin, işgalcilerin karşısında durmamız, onları çabucak perişan etti. Onun için basın her zaman önemli ama veballi bir iş. Doğru haber, doğru takdim olması lazım, kişilik hakları noktasında. Akşehir'imizde zaman zaman karşılaşsak da büyük anlamda bir sıkıntımız yok. Çok şükür o da bizim Akşehir Nasreddin Hoca torunlarımızın efendiliği, güzelliği, o kalplerin güzelliğinin bir sonucu diye düşünüyorum. Ben tekrar gününüzü tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Düşüncelerini paylaşan İdris Doğan'da, böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten dolayı Başkan Akkaya'ya teşekkür etti. - KONYA