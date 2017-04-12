Başkan Akgün, Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ı Hastanede Ziyaret Etti

Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın ameliyatı devam ederken sevenleri hastaneye akın etti. İbrahim Erkal'ın yeğeniyle evli olduğunu belirterek "O bizim damadımız" diyen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sanatçının durumu hakkında bilgiler verdi.



Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, gece Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçı Liv Hospital hastanesinde ameliyata alındı. On gün önce bir kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal'ın ameliyatı devam ederken sevenleri hastaneye akın etti. Sanatçının yakın dostları ve sanat camiasından bir çok kişi hastaneye gelerek Erkal'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



İbrahim Erkal'ın yeğeniyle evli olduğunu belirterek "O bizim damadımız" diyen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sanatçıyı hastanede ziyaret etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Başkan Akgün, sanatçının durumu hakkında bilgi verdi.



Sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Akgün, "İbrahim Erkal sanatçı olduğu günden beri dostum uzun soluklu bir belediye başkanı olduğum için bütün sosyal kültürel faaliyetlerimizde var. Daha sonrada ağabeyimin kızıyla evlendi. Damadımız oldu. Çok kıymetli bir kardeşimizdir Allah şifa verecektir inşallah. Olayı biliyorsunuz dün akşam saat 01.00 sularında gece eve giriş yapıyor. Güvenlik kayıtlarında bu gözüküyor. Giriş saatinden 1 saat 15 dakika sonra komşusu yerde yattığını görüyor. 1 saat 15 dakika öyle yerde baygın olarak yatıyor. Yüksek tansiyonu olduğu için arabadan çıktıktan sonra iki buçuk metre ileride düşüyor ve kafasını duvara vuruyor. Beyin kanaması geçirdi kesin. Şuanda ameliyat devam ediyor. Allah inşallah önce çoluk çocuğuna sonra bizlere bağışlasın diye dua ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL