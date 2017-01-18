Başkan Akgün'den 250 Kişilik Çok Amaçlı Salon

Eğitime ve okullara verdiği önemle "Okulcu Hasan" olarak isim yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bahadır Demir İlköğretim ve Ortaokulu'na 250 kişilik çok amaçlı salon yaptırıyor.



İlçede bulunan okulları tek tek gezmeye devam eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün öğretmenlerin ve okulların sorunlarını dinleyerek acil olan sorunların çözümleri için ekibine talimatlar verdi.



Okula piyano alınacak



"En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim işleridir. Biz eğitime desteği vazife bildik ve gücümüz yettiğince destek olmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Akgün sınıfları da gezdi. Tepekent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Bahadır Demir İlköğretim ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Akgün bir müzik öğretmenine piyano alma sözü verdi. Bazı sınıflarda derslere de giren Akgün, öğrencilere belediyecilik ve belediyenin görevleri hakkında bilgiler verdi.



"Eğitim ışığı sönmeyecek"



Bahadır Demir İlköğretim ve Ortaokulu'nun talebi üzerine 250 kişilik çok amaçlı salon sözü veren Akgün, dün bu inşaatın başlatıldığı müjdesini vererek şunları söyledi:



"Bir okulun kaliteli eğitimi, o okulun tertip ve düzeninden geçer. Ziyaret ettiğim Bahadır Demir İlköğretim ve Ortaokulu Müdürü Sayın Erdinç Gökçe ve okul yönetimini kutluyorum. Özel kolejlere eş değerde olan okul kalitesiyle ciddi bir farkındalık yaratmışlar. Okul Müdürü Erdinç Gökçe ve okul yönetiminin benden 250 kişilik çok amaçlı bir salon talebi olmuştu. Ekonomik imkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen böylesine örnek okulun talebini geri çeviremezdim. Tüm imkanlarımızı zorladım ve an itibariyle 250 kişilik çok amaçlı salonun inşasını başlattığımızı huzurlarınızda duyurmak istiyorum. Eğitim ışığı sönmeyecek. Geleceğimizi en iyi biçimde hazırlayan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." - İSTANBUL