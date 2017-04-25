Başkan Akgün: "Çanakkale Ruhu Vatan Sevgisidir"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gaziler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Çanakkale Kara Savaşları’nın 102’nci yıldönümü anma törenlerine katıldı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gaziler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma törenlerine katıldı. Dr. Akgün, "Çanakkale ruhu vatan sevgisidir, namustur, bayrak sevgisidir. Türk'ün özgürlük ve bağımsızlık ateşidir" dedi.
Geleneksel 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece heyeti, 6 bin 500 metrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Başkan Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece halkının her yıl Çanakkale'deki törenlere büyük bir onurla katılmayı gelenek haline getirdiğini söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle muhtarlarının bu yıl da geleneği bozmayarak 57. Alay Yürüyüşüne Mehmetçik'in Çanakkale'de giydiği üniformayla katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "102 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve Türk askerinin inanç ve azmi ile muhteşem bir kahramanlık destanı yazıldı. Atalarımızın vatan sevgisi ve iman gücüyle birleşen o ruhu yeniden yaşamak için bir kez daha Çanakkale'deyiz. O günlerde Mehmetçiğin giydiği üniformayı giyen muhtarlarımız Çanakkale ruhuna bürünerek, o duyguyu yaşatıyorlar" dedi.
"Özgürlük ve bağımsızlık ateşi"
Başkan Akgün şunları söyledi: "Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu daha iyi anlamak için her yıl 57'nci Alay Yürüyüşü'ne katılıyoruz. Vatan ve bayrak sevgisini bir kez daha bütün yüreğimizde yaşıyoruz. Çanakkale ruhu vatan sevgisidir, namustur, bayrak sevgisidir. Türk'ün özgürlük ve bağımsızlık ateşidir. Çanakkale, Türk ölür ama asla esir olmaz sözünün tüm dünyaya kanıtıdır. Çanakkale'de vatan, bayrak, bağımsızlık ve özgürlüğümüz için toprağa düşen 250 bin şehidimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Törenlerin ardından gaziler ve belediye meclis üyeleri Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. - İSTANBUL