Başkan Akgün: "Büyükçekmece'ye Türkiye'nin En Özel Parkını Kazandırdık"

Türkiye'nin en büyük kent parklarından biri olan Büyük Atatürk Parkı'nda incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'ye Türkiye'nin en özel ve ayrıcalıklı parklarından birini kazandırdık" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi'nce Mimaroba sahiline yaptırılan 280 bin metrekarelik Büyük Atatürk Parkı, dört bir yanındaki değişik ağaç türleri, rengarenk çiçek ve bitkileri, 4 bin metrekarelik göleti ve sosyal donatı alanlarıyla büyük rağbet görüyor. Havaların ısınmasıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşması beklenen parkta Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün incelemelerde bulundu.



"Park, rehabilitasyon merkezi niteliği taşıyor"



Parkta incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte parka olan ilginin daha da arttığını belirterek, "Türkiye'nin en fazla yeşil alana sahip ilçelerinden biri olmamıza karşın bununla yetinmeyip sürekli ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Büyük Atatürk Parkı'da Türkiye'nin en büyük kent parklarından bir tanesi olarak hizmete girdi. Park, göleti, kafeleri, spor ve dinlenme alanlarıyla günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için bir nevi rehabilitasyon merkezi niteliği de taşıyor. Yapmış olduğumuz bu park Büyükçekmece'nin bir ayrıcalığıdır. Bahar mevsimin yaşandığı şu günlerde stresten uzaklaşmak isteyen tüm vatandaşlarımızın yeni adresi Büyük Atatürk Parkı'dır" dedi. - İSTANBUL