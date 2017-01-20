Başkan Akgün: "Büyükçekmece Ailemle Bir Kez Daha Gururlandım"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Uluslararası ATAST-I FEST yarışmasında dünya üçüncüsü olan Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Salim Demir'i tebrik etti. Başkan Akgün; "Çocuklarımızın ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarı bizleri gururlandırıyor. Büyük Büyükçekmece ailemle bir kez daha gurur duydum"dedi.



Tunus'ta 25 ülke arasında düzenlenen ATAST-I FEST yarışmada Türkiye'yi temsil eden öğrenciler arasında yer alan Büyükçekmeceli Salim Demir'in kimya dalındaki projesi üçüncülüğe layık görüldü. Elde ettiği büyük başarısından ötürü Salim Demir'i kutlayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Salim Demir'i gönülden kutluyorum. Kendisi büyük ve önemli bir başarı elde etmiş. Çocuklarımızın ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Büyük Büyükçekmece ailemle bir kez daha gurur duydum" dedi.



10'uncu sınıf öğrencisi olan Salim Demir atık sulardaki ağır metallerin bitkiler aracılığıyla absorbe edilmesi üzerine hayata geçirdiği projede 120 proje arasında üçüncü seçildi. Salim Demir'in hediyesini ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına gazeteci-yazar Hıfzı Topuz takdim etti. - İSTANBUL