Başkan Akgün, Bir Kez Daha Mbb Encümen Üyesi Seçildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kurucu üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği'nin Encümen üyeliği görevine yeniden seçildi.



Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 2017 yılı 1. Meclis Toplantısı hafta sonu Afyonkarahisar'da gerçekleşti.



MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe başkanlığındaki toplantıda birliğin yürütme organı olan Encümen'in yeni dönemdeki üyelerinin yanı sıra Denetim Komisyonu üyeleri ve meclisin 22 adet İhtisas Komisyonu'nun üyeleri yapılan oylamayla belirlendi.Toplantıda Suriyeli mültecilerin belediyelere getirdiği maddi yük, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler konusu tartışıldı.



"Yerel Yönetimler Kongresi'ne bekliyoruz"



Yeniden Encümen üyeliği görevine seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gerçekleşen ilk Encümen toplantısına katıldı. Türkiye'nin yerel demokrasisinin lokomotiflerinden olan Marmara Belediyeler Birliğinin, 2017 Yılı 1. Meclis toplantısının oldukça verimli geçtiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'nin demokrasi tarihinde saygın bir yere sahiptir. Beni tekrar Encümen üyeliğine seçen tüm değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyor, tüm MBB Meclis üyelerini 14-15 Mayıs'ta, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğimiz, 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongremize davet ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL