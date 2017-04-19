Başkan Akgün: "Avrupa Standartlarında Bir Cadde Yaptık"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Barbaros 1 Caddesi'nin yapımında Avrupa'daki bir sistemin örnek alındığını, caddenin Avrupa standartlarında olduğunu söyledi.



Büyükçekmece ilçesinde Pınartepe Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ni birbirinden ayıran Barbaros 1 Caddesi, 20 santimetre kalınlığındaki demirli beton zemin ve üzerine serilen 7 santimetre kalınlığındaki asfalt ile örnek bir cadde olarak inşa edildi.



"Örnek bir cadde oldu"



Barbaros 1 Caddesi'nde incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Uzun yıllardan beri Büyükçekmece ile Gürpınar arasında bulunan eski adı Sınır sokak olan daha sonra da Barbaros 1 Caddesi'ne çevrilen bu cadde yıllardan beri bölgede yaşayan vatandaşımız için büyük sorun olmuştu. Bulunduğu zemin itibariyle çok su tutan bir yerdi bu nedenle de çökmeler oluşuyordu. Avrupa'da yapılan ve doktora çalışmalarımı yaparken görmüş olduğum yolların bir örneğini burada yaptık" dedi.



"Büyükçekmece'mize hayırlı olsun"



Başkan Akgün, caddenin zeminine ilk önce 20 santimetre kalınlığında demirli beton atıldığını ve sonra tretuvarlar, yürüyüş yolları ve aydınlatma alt yapısı yapıldığını en son olarak da 7 cm kalınlığında ince asfalt serildiğini belirterek şunları söyledi: "Avrupa'nın gelişmiş kentlerinde uygulanan bu sistem kullanılarak yapılan Barbaros1 Caddesi, 30 - 40 yıl boyunca halkımıza hizmet verecek standartta yapıldı. Türkiye'de bu sistem maliyeti yüksek olduğu için tercih edilmiyor ve yapılan yolların ömrü de 2 yada 3 sene oluyor. Pınartepe Mahallesi ile Atatürk Mahallesi'ni birbirinden ayıran Barbaros 1 Caddesi'ni örnek bir yol olarak yeniden inşa ettik. Asfalt tekniği, alt yapısı, yürüyüş yolları ve aydınlatmasıyla Büyükçekmece'mize yakışan, modern bir kent anlayışıyla, Avrupa standartlarında örnek bir cadde oldu. Büyükçekmece'mize hayırlı olsun." - İSTANBUL