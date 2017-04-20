Başkan Akgün: "Atatürk'ün Yolunda Yürüyen Çocuklar Yarınlarımızın Teminatıdır"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan tarihinin Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Atatürk’ün gösterdiği yolda yürüyen çocuklarımız, Türkiye’nin ve Cumhuriyetin teminatıdır” dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan tarihinin Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyen çocuklarımız, Türkiye'nin ve Cumhuriyetin teminatıdır" dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümüne yönelik bir mesaj yayımladı. Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Meclisin açılış günü olan 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini hedeflemiştir.
Unutulmamalıdır ki, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak aslında ülkemizin geleceğini şekillendirmek demektir. Türkiye'nin yarınlarını sağlam temeller üzerine oturtmanın ilk kuralı da; Atatürk'ün gösterdiği aydınlık ve çağdaş yolda ilerleyen çocuklar yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - İSTANBUL