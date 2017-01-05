Başkan Akgün: "145 Yıllık Tapu Sorununu Çözdük"

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşların 145 yıllık tapu sorununu çözdü.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Roman vatandaşların yaşadığı bölge karşılığında, belediyeye ait imarlı bir alanın Büyükşehir Belediyesi'ne "yeşil alan" olarak terk edilerek 145 yıllık sorunu çözdüklerini belirtti.



Büyükçekmece Belediyesi karşılığında arsa verdi



Ocak ayı ikinci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar için tarihi bir karara imza attı. Roman vatandaşların yaşadığı ve imar planlarında "yeşil alan" olarak belirtilen yere karşılık Büyükçekmece Belediyesi'nin aynı bölgedeki imarlı bir başka alanı, yeşil alan olarak Büyükşehir Belediyesi'ne terk edildi.



"30 yıldır bu sorunu çözmeye çalışıyoruz"



Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı DR. Hasan Akgün; "Karaağaç Köyü'nde, Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölge İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'lik planlarında yeşil alan olarak belirlenmişti. 145 yıldır Roman vatandaşlarımız bu bölgede yaşıyorlar. Bizde 30 yıldır bu vatandaşlarımıza tapu vermeye çalışıyorduk. Ancak bir türlü imar planlarını aşamamıştık. Çünkü o bölge yeşil alan olarak devam ediyordu. Geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda belediyenin aynı bölgede bir başka yeri Roman vatandaşların yaşadıkları bölgeye karşılık yeşil alan olarak Büyükşehir'e terk edildi. Bu yolla Roman vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözerek, yaşamlarını iyileştirmek adına önemli bir adım attık" dedi.



"Tapuları en kısa zamanda dağıtacağız"



Kararın imar komisyonu ve belediye meclisinden oybirliğiyle geçtiğini belirten Başkan Akgün, şöyle konuştu: "Bunun içinde İstanbul Büyükşehir'de emeği geçen herkese, komisyon üyelerimizin her birine, meclis üyelerimizin her birine, belediyemiz teknik ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllar burada yaşayan Roman vatandaşlarımızın, acaba bir gün buradan başka bir yere gönderilecek miyiz gibi bir endişeleri de kalmadı. Büyükçekmece Belediye Meclisi adına kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyükçekmece Belediyesi diğer işlemleri de yerine getirerek en kısa zamanda tapularınızı dağıtacaktır."



Muhtarlardan teşekkür



Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Erol, kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Karaağaç mahallemizin 145 yıllık sorununa çözüm bulunmuş oldu. Bu noktada komisyon başkanımıza, komisyon üyelerimize, belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nde de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Mecliste bulunan Karaağaç Mahalle Muhtarı Nejat Doğan ve eski muhtar Sinan Yavuz da, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Belediye Meclisi'ne teşekkür ettiler. Meclisin sonunda ise Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Roman vatandaşlar Başkan Akgün ile toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL