Başkan Akdoğan, Teog'da Başarılı Olan Öğrencileri Ödüllendirdi

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, TEOG Sınavında üstün başarı gösteren öğrencileri, Ensar Vakfı'nda düzenlenen törenle ödüllendirdi. Başkan Akdoğan, sınavda 115 net ve üzerinde puan alan öğrencilere tablet hediye etti.



Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ensar Vakfı Niğde Şubesi'nce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler için düzenlenen ödül törenine katıldı. Başkan Akdoğan, Ensar Vakfı'nda düzenlenen törende yaptığı açıklamada başarılı öğrencileri tebrik etti. İl genelindeki İmam Hatip Ortaokullarından TEOG Sınavına katılan ve üstün başarı gösteren öğrencilere tablet hediye eden Başkan Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de ağırlık veriyoruz. Özellikle eğitim konusunda çok hassas olduğumuzu söyleyebilirim. Sivil toplum kuruluşlarımızın da öğrencilerimizin teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği bu tür etkinlikleri de destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Başarılı öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Törene Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile birlikte katılan Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da başarılı öğrencileri kutladı ve desteklerinden dolayı Başkan Akdoğan'a teşekkür etti.



Programa Ensar Vakfı yöneticileri, TEOG Sınavında başarılı olan İmam Hatip Ortaokulu'nun yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. - NİĞDE