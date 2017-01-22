Başkan Akdoğan Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrencilere karne dağıttı.



Başkan Akdoğan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıtırken sevinçlerine ortak oldu. Karne dağıtım programına Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul müdürü ve öğretmenler katıldı.



Başkan Akdoğan ilk olarak Cumhuriyet İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerine karnelerini vererek minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Tüm öğrenciler bizim öğrencilerimiz"



Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini veren Başkan Akdoğan miniklerin sevgi seliyle karşılaştı. Belediye Başkanı'ndan karne almanın sevincini yaşayan minik öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Başkan Akdoğan "2016-2017 eğitimin ortasına gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle karne dağıtımına iştirak ettik. Tüm çocuklarımıza bundan sonraki eğitim öğretimlerinde başarılar diliyorum. Tüm öğrenciler bizim öğrencilerimiz, tüm okullar bizim okullarımızdır. Bizler okullarımıza gücümüz yettiği müddetçe yardımcı oluyoruz olmaya da devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Karne alan öğrencileri tebrik ederken emeği geçen öğretmenlere de teşekkür etti.



Başkan Akdoğan'a teşekkür



Okul Müdürü Cuma Erdemir de Başkan Akdoğan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken okula yapılan hizmetlerden ve verdiği emeklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - NİĞDE