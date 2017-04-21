Başkan Akdoğan'dan Miraç Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Miraç Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.



Başkan Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Miraç; birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi içinde barındıran mübarek gecelerimizden birisidir. Miraç bir yükseliştir. Sevgili peygamberimizin Yüce Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nde hayatımızın ve geçmişin muhasebesini yapmak çok iyi bir fırsattır. Bizlerde bu fırsatı bilmeli ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Semanın kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin, merhametin ve mağfiretin bol bol yağdığı böyle bir gecede Yüce Mevla'dan bağışlanma dilemeli, küsler barışmalı, kırgınlıklar giderilmelidir. Mübarek üç aylar içerisinde idrak ettiğimiz Miraç Kandili'nin tüm islam alemine hayırlar getirmesini diliyor, birliğimizin ve kardeşliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum" - NİĞDE