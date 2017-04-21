Başkan Akdoğan'dan Minik Öğrencilere Alışveriş Merkezi Müjdesi

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, sosyal bilgiler dersi kapsamında Belediyeyi ziyaret eden ve birimleri gezerek çalışma sistemleri hakkında bilgi alan Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu öğrencilerini Belediye Meclis Salonunda ağırladı.



Minik öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akdoğan, Niğde'ye 2 yıl içinde Alışveriş Merkezi (AVM) yapılacağı müjdesini verdi.



Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamında Niğde Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Belediye Başkanlığı bünyesindeki birimleri gezen öğrenciler, belediye hizmetlerinin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise Belediyeyi ziyaret eden minik öğrencileri Belediye Meclis Salonunda ağırladı. Öğrencilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan Başkan Akdoğan'a bir öğrenci de çocukların belediyeden taleplerini içeren bir mektup verdi. Başkan Akdoğan, mektubu inceleyeceğini ve mektubun içeriğindeki talepleri yerine getirmeye gayret göstereceklerini ifade etti.



Bir öğrencinin "Niğde'ye AVM yapılacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Başkan Akdoğan, "Aslına bakılırsa AVM yapılması belediyelerin görevi değildir. Ancak biz Niğde Belediyesi olarak ilimize bir AVM yapılmasını teşvik ediyoruz. Bu konuda yap-işlet-devret modeli ile bir AVM yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ümit ediyorum ki 2019 yılının sonuna kadar Niğde'miz bir AVM'ye kavuşur" dedi. Müjdeyi alan öğrenciler Başkan Akdoğan'ı uzun süre alkışladı.



Akdoğan, ziyaretlerinden dolayı Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu öğrencilerine teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. Minik ziyaretçilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Akdoğan günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - NİĞDE