Başkan Akdoğan'dan "Kitap Fuarı'na" Davet

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 28 Nisan'da Ömer Halisdemir Meydanında açılacak 2. Kitap Fuarı'na, tüm kitapseverleri ve vatandaşları davet etti.



Kitap Fuarı'nın kapasitesini geçen yıla göre iki katına çıkardıklarını belirten Başkan Akdoğan, "Kitap Fuarı'mızı bundan sonraki yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.



Niğde Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kitap Fuarı'nın ikincisi, 28 Nisan Cuma günü saat 14.30'da Ömer Halisdemir Meydanı nda açılacak. 7 Mayıs'a kadar devam edecek olan Niğde Belediyesi 2. Kitap Fuarı'nda 170 yayınevi ve 130 yazar Niğdeli okurlarıyla buluşacak.



Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, geçen yıl büyük ilgi gören kitap fuarını geleneksel hale getireceklerini belirterek, tüm vatandaşları bugün düzenlenecek açılışa davet etti. Geçen yıl 1'incisini düzenledikleri fuarın resmi olmadığını ancak bu yıl Devlet İstatistik Kurumu literatürüne girerek resmiyet kazandığını belirten Başkan Akdoğan, "Bu fuarımız geçen yılın iki katı büyüklüğünde olacak. Geçen yıl 80 olan yayınevi sayısını 170'e çıkardık. Yine geçen yıl 30 yazarın geldiği kitap fuarına bu yıl 130'a yakın yazarımız gelecek" dedi.



Kitap Fuarı'nın Niğde açısından önemli bir etkinlik olduğuna değinen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Bilindiği gibi kitap fuarları nadir illerde yapılıyor. Niğde ölçeğindeki illerde bu çapta kitap fuarları yok. Ben bu fuarın Niğde'nin kültürü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Niğdeli hemşehrilerimizi ve kitapseverleri açılışını gerçekleştireceğimiz fuara davet ediyorum" diye konuştu.



Başkan Akdoğan, büyük ilgi görmesi nedeniyle kitap fuarını her yıl Nisan ayının sonu ile Mayıs ayının ilk haftalarında açacaklarını da sözlerini ekledi.



Fuarın organizasyonunu üstlenen Coşkun Genç ise yaptığı açıklamada, firma olarak Türkiye genelinde değişik fuarlar düzenlediklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ilkini açtığımız fuara Niğde'den beklenin üzerinde bir ilgi oluştu. Sayın Belediye Başkanımız da fuarın stant ve kapalı alan kapasitesinin iki katına çıkarılmasını istedi. Ben öncelikle böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Niğde Belediye Başkanımız Sayın Faruk Akdoğan'a, belediye başkan yardımcılarımıza ve birimlerimize teşekkür ediyorum. Fuara ilgi ve alakalarını esirgemeyen Niğdeli kitapseverlere de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE