Başkan Akay'dan Referansum Açıklaması

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yapılan referanduma ilişkin, "Bir ve beraber olunca her türlü sorunu aşabilecek güç ve kabiliyetteyiz" dedi.



Başkan Akay yaptığı açıklamada, "Ülkemizde 16 Nisan tarihinde yurt içinde ve yurt dışında vatan Millet hasreti ile yaşayan vatandaşlarımızın da gösterdiği büyük teveccüh ile 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir karar verilmiştir.Yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 16 Nisan halk oylaması, Türk milletinin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir.Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçtedir. Yeni hükumet sistemimizin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yapılan referandum sonrası halkımız tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin 2023 hedeflerine odaklanmasında fayda görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Akay, "Ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren tarihi referandum da yurt içi ve yurt dışındaki yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte, Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvelin Vatanımıza nasıl saldırdığını hep birlikte gördük. Ama tüm bunlara karşı Türk Milleti dik durdu.Bizler bir ve beraber olunca her türlü sorunu aşabilecek güç ve kabiliyetteyiz" dedi. - KAYSERİ