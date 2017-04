Başkan Ak, "Ömürlük" Evet'lerin Temelini Attı

Keçiören'de ortak bir geleceğe "Evet" diyerek imza atan genç çiftler için yeni bir nikah sarayı inşa ediliyor. Nikah sarayının temelini atan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bol bol evetl'erin çıktığı bir tesis olacak. Bu tesiste hayır yok, çünkü herkes evlenmek için gelmiş olacak. Milletimiz de inşallah evet diyerek 16 Nisan'da Türkiye'nin önünü açacak" dedi.



Kuşcağız Mahallesi'nde inşa edilecek nikah sarayının temel atma törenine Başkan Mustafa Ak'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert, Keçiören TOGEM Başkanı Dr.Ayten Aydın, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yeni Keçiören doğuyor



Törendeki hitabına "Güzel bir işe 'Bismillah' diyerek evet diyoruz" sözleriyle başlayan Mustafa Ak, 4 bin 700 metrekarelik alana inşa edilecek tesisin içerisinde 500'er kişilik 2 düğün salonu, 200 kişilik bir nikah salonu, çocuk oyun alanı ve otoparkın bulunacağını söyledi. Nikah sarayının inşasını en kısa sürede gerçekleştireceklerini belirten Başkan Ak, "Allah burayı kazasız belasız bitirmemizi nasip eder inşallah. Keçiören'in kuzey bölgesini, yapmış olduğumuz yatırımlarla her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu bölge için Mevlana Kültür ve Spor Merkezimizden sonra ikinci büyük tesisimizin yapımını gerçekleştiriyoruz. Kapalı spor salonumuzun açılışını da Mayıs ayında gerçekleştireceğiz. Ovacık İmar Planını'nın tamamlanmasından sonra bu bölge yeni Keçiören'in doğduğu yer olacak" diye konuştu.



Bu tesiste hayır yok, evet var



Başkan Ak, bu bölgedeki yeşil alan miktarına da çok önem verdiklerini kaydederek, "Yeni bir imar planıyla birlikte büyük bölgesel parklarımız olacak. Yine burada 1 milyon 126 bin metrekarelik alana sahip Kartaltepe Kent Ormanı'nda mesire alanımız, spor alanlarımız ve Çanakkale Anıtımız bulunuyor. Yeşillerin içerisinde bir Keçiören istiyoruz" ifadelerini kullandı. Temelini attıkları nikah sarayından hep "evet"lerin çıkacağına dikkat çeken Başkan Ak, "Bu tesiste hayır yok, çünkü herkes evlenmek için gelmiş olacak. Milletimiz de inşallah evet diyerek 16 Nisan'da Türkiye'nin önünü açacak" mesajını verdi.



Zafer Çoktan ise Evet'lere vesile olacak bu tesisin ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Çok önemli projelere imza atan Mustafa Ak temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz nikah sarayı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını giderecek. Bu nikah sarayında bir ömre evet denilecek" dedi. Konuşmaların ardından protokol heyeti butonlara basarak yeni tesisin temelini attı. - ANKARA