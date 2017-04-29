Başkan Ak Halk Günü Buluşması İçin Uyanış'ta

Göreve başladığı 2009 yılından bugüne Halk Günü buluşmalarını her hafta aralıksız sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, nisan ayının son Halk Günü buluşmasında Uyanış Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Halk Günü buluşmalarını belediye binasından Keçiören'in mahallelerine taşıyan Mustafa Ak, bu uygulamasıyla vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Halk Günü buluşması öncesi Köşk Mahallesi'ndeki Anahatun Camii'nde cuma namazını kılan Başkan Ak, daha sonra esnaf ziyaretleri yaparak "hayırlı kazançlar" diledi. Ardından Uyanış Mahallesi'nde Halk Günü için kurulan tıra giden Başkan Ak, mahalle sakinleriyle buluştu.



Vatandaş başkana bir adım kadar yakın



Keçiören'i Keçiörenliler ile birlikte yönetmeye özen gösteren Başkan Ak, Halk Günü buluşmalarında vatandaşların taleplerini, görüş ve önerilerini dinliyor, sorunlara anında müdahale ederek çözüm için belediyenin yetkili birimlerini harekete geçiriyor. Katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edinen Mustafa Ak, Keçiörenlilerin Halk Günü uygulamasından son derece memnun olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımız, kendi seçtikleri belediye başkanına bir adım kadar yakın olabilmeli. Halk buluşmalarımızda karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek, onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören'i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımızın sorunlarına yardımcı oluyoruz. Keçiörenlilerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz" mesajını verdi. - ANKARA