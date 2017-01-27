Başkan Ak'a Muşlu Öğretmenlerden Teşekkür Ziyareti

Muş'ta ortaokulda öğretmenlik yapan Alpaslan Turan ve Ezgi Yıldırım Turan çifti, Bulanık ilçesindeki tüm ortaokullara kırtasiye, ayakkabı ve mont gönderen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Başkan Ak'ı makamında ziyaret eden öğretmen Alpaslan Turan (29) ve Ezgi Yıldırım Turan (24), Muş'un Bulanık ilçesindeki 42 ortaokulda okuyan bütün öğrencilerin kırtasiye, ayakkabı ve mont hediyelerini karne günü teslim aldıklarını söylediler. Bu yardımın diğer belediyelere de örnek olmasını dileyen Alpaslan Turan, "Başkanım okullarımıza yapmış olduğunuz yardım için Bulanık'ta okuyan bütün öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bu yardımlar ile çok mutlu oldular" diye konuştu.



Ezgi Yıldırım Turan ise, hediyelerini alan çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğunu anlatarak, "Allah başkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.



Öğretmen çiftin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Ak ise, "Çocuklarımızın mutluluğu bizler için çok önemlidir. Eğitime yapılan hiçbir yatırım karşılıksız kalmaz. Bu çocuklarımız geleceğin yöneticileri, öğretmenleri, doktorları olacaklar. İnşallah onlar da milletimize en iyi şekilde hizmet edeceklerdir. Sizlere ve bütün öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA