Başkan Demircan:Kimsenin Geleceğinden Kaygı Duymadığı Bir Beyoğlu Var

Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde bulunan Ahmet Emin Yalman İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, hayata geçirdikleri sosyal ve kültürel projelerle ilçe halkının beklentilerinin yükseldiğini belirterek, "Kimsenin geleceğinden kaygı duymadığı bir Beyoğlu var. Bu da bizleri gururlandırıyor" dedi.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nda geleneksel hale gelen "Okul Buluşmaları"na ara vermeden devam ediyor. Son olarak Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde bulunan Ahmet Emin Yalman İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Başkan Demircan, minik öğrenciler tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın da katıldığı ziyarette sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Demircan daha sonra okulun toplantı salonunda öğretmen, okul aile birliği üyeleri, mahalle muhtarları, mahallelerden sorumlu meclis üyeleri ve veliler ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.



"Okullarımızın eksiklerini gidermeye odaklanıyoruz"



Başkan Demircan, eğitime verdikleri desteğin aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, "Biz belediye olarak bir okulu ziyaret etiğimizde o okulun eksiklerini gidermeye odaklanıyoruz. Bir problem, bir eksik varsa onları çözmeye çalışıyoruz. Eskiden okul yöneticilerimiz ve velilerimiz okullarının çatılarından, boyalarından vs bahsederlerdi. Bugün bu sorunları aşmış bulunuyoruz. Artık sadece ufak tefek sorunlar dile getiriliyor" dedi.



"Kimsenin geleceğinden kaygı duymadığı bir Beyoğlu var"



Başkan Demircan, "İlçenin dört bir yanında açtığımız Semt Konaklarımızda, Gençlik Merkezlerimizde ve kütüphanelerimizde verdiğimiz kurslarla, hem çocuklarımızın hem de velilerimizin kişisel gelişimine destek olmaya çalışıyoruz. Kefken Çevre ve Yaz Kampımızla on binlerce çocuğumuza yeni ufuklar açtık. Kültür gezileriyle kendi kültürlerini yakından tanıma imkanı sunduk. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugün halkımızın beklentileri değişti, yükseldi. Artık kimsenin geleceğinden kaygı duymadığı bir Beyoğlu var. Bu da bizleri ayriyeten gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.



Okul Müdürü Müslim Çecen de Başkan Demircan'a okullara ve eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL