Başkan Ahmet Metin Genç "Kira Bedelleri Ödenecek"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bazı basın organlarında Pelitli mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında konutları yıkılan hak sahiplerine 8 aydır kiralarının ödenmediğiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Başkan Genç, konuyla ilgili yaptığı açkılamada, hak sahiplerinin iki yıllık kiralarının peşin olarak ödendiğini açıkladı. 2017 yılı içinde hak sahiplerine konutlarının teslim edileceğini belirten Başkan Genç, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kentsel dönüşüm projesi kapsamında evleri yıkılan vatandaşlar, 2015 yılının ocak ayından itibaren iki yıllık kira bedellerini peşin olarak aldılar. Sadece, 2017 yılına ait kira bedellerinin gecikmesi söz konusu. TOKİ başkanıyla yaptığımız görüşme neticesinde kiralar birkaç gün içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Yapılan 301 konutu da 2017 yılı içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. ve konutları kentsel dönüşümden etkilenen bütün vatandaşlarımız kendi konutlarına taşınacak. Bu bilgilerin ışığında konuyla ilgili yapılan diğer spekülasyonlar doğru değildir." - TRABZON