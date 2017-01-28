Başkan Acar, "Yaşlı Parlamentosu" Toplantısına Katıldı

Ulusal Yaşlılık Konseyi ve Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Antalya'da gerçekleştirilen "Yaşlı Parlamentosu" toplantısına katıldı.



Ulusal Yaşlılık Konseyi, Dinar Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi ile birlikte Türkiye'de ilk Yaşlı Parlamentosu kuruldu. Bu parlamento ile Türkiye'nin gelecekteki yaşlanma ve yaşlılığının planlanması hedefleniyor. Parlamentonun ilk toplantısına Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Toplumsal Ekonomik Araştırmalar Merkezi Denetleme Kurulu Başkanı Alpaslan Belin, çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.



Parlamentonun açılış toplantısında konuşan, Acar ise 'Yaşlılar Parlamentomusu'nun asıl amacının hızla yaşlanan ülke nüfusunun hükümet tarafından alınan ya da alınacak olan kararlara yön vermek, yaşlıların ihtiyaç ve gereksinimlerini daha sağlıklı karar verebilmeleri için belirleyici rol oynaması olduğunu aktardı. Acar, "Yaşlılara danışmak kültürümüzde var olan bir şeydir ve en önemlisi kendileri için bir karar alınacağında yaşlılarımıza danışmak en doğal unsurdur, onların engin tecrübe ve bilgilerinden de bu meclisimizle faydalanmış olacağız. Yaşlılar Parlamentosunun bu ilk toplantısına katkılarınızdan dolayı siz değerli bilim insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşlı parlamentosu hükümetin politikalarına yön verebileceği gibi yerelde Belediyelerin yapmış olduğu çalışmalara da şekil verecektir. Hatta merkezi yönetimden önce yerel yönetimler bu parlamento ile daha hızlı çalışabilecek ve yaşlılık çalışmalarını planlayabilecektir" dedi.



"Yaşlılar Parlamentosu ile alınan kararların yerel yönetimlerce de uygulanmalı"



Başkan Acar, yaşlı vatandaşların hayatlarının daha iyi sürdürebilmeleri için parlamentonun faaliyet göstereceğini aktararak şunları söyledi:



"Şahsım olarak hep vurguladığım bir şey var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Yerel yönetimlerin yapmış olduğu yaşlı, engelli ve kadın çalışmaları gibi programları takip etmesi gerekmektedir ve ilgili bir fon ayırması gerekmektedir. Her yerel yönetim kendi misyon ve vizyonuna göre yaşlılar üzerinde projeleri hayata geçiriyor tamamen inisiyatif ile yürüyen bu sistem çökme boyutuna gelmiştir çünkü hiç birinde bu alanda uzman olan meslek elemanı yani gerontolog yok, biz ve bizden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerontolog barındırmaya başladı. Yaşlılar Parlamentosu ile alınan kararların yerel yönetimlerce de uygulanması o toplumun tamamına hizmet götüreceği de kesin bir durumdur. Bu yüzden oluşumumuz ülkemizin geleceğine yön verme de önemli bir yer teşkil etmektedir." - AFYONKARAHİSAR