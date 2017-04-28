Başkale Kaymakamlığından Engelli ve İhtiyaç Sahiplerine Destek

Başkale Kaymakamlığı, görme ve bedensel engelli bir kişiye yatak, yatalak bir hastaya da akülü araba ve hasta yatağı hediye etti.



Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı üzerine Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman, yardım talebi olan görme ve bedensel engelli Eshet Karataş'a yatak, ailesine televizyon, yatalak hasta Filit Özdemir'e de akülü araba ve hasta yatağı aldı.



Karaman, aldığı eşyaları ziyaretine gittiği Karataş ve Özdemir'e verdi.



Karataş ve Özdemir de desteklerinden dolayı Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.



Özdemir, Kaymakam Öztürk'ün görevine başladığı günden bu yana özellikle engellilerle yakından ilgilendiğini belirterek, "Sürekli bize ziyaretlerde bulunarak destek oldu. Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.