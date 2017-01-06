Başkale'deki Vepsaş Vezneleri Çarşı Merkezine Taşındı

Van Gölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi'nin (VEPSAŞ) veznelerinin Başkale merkezine taşınması vatandaşların işini kolaylaştırdı.



Daha önce ilçe merkezi dışında olan VEPSAŞ vezneleri vatandaşların ulaşım konusundaki sıkıntıları nedeniyle ilçe merkezine taşındı.



Yetkililer, yaptıkları açıklamada, vatandaşların kesinlikle mağdur olmasını istemedikleri için böyle bir karar aldıklarını belirtti.