Başkale'de Teröristlere Ait Yaşam Malzemeleri İmha Edildi

Van'ın Başkale ilçe kırsalında jandarma ekipleri tarafından teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki mağarada ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan iki sığınağın tespit edildiği kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonla sığınaklarda ele geçen malzemelerin yerinde imha edildiği kaydedildi. - VAN