Başkale'de Şehit Yakınları Umreye Gönderildi

VAN'ın Başkale İlçesi'nde PKK ile mücadele ederken şehit düşen korucuların yakınları, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Umreye gönderildi.



Terör örgütü ile müdacede ederken, şehit düşen 13 güvenlik korucusunun eşi, 1 şehit askerin annesi ile aralarında yaşlı olan kadınlara refekat edeceklerin de bulunduğu toplam 20 kişi, Umreye gitmek üzere Başkale'den uğurlandı. 15 gün sürecek Umre ziyareti için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen şehit eşlerini, yakınları ve kaymakamlık yetkilileri uğurladı.



Şehit yakınlarının kutsal topraklara göndermek amacıyla 'Umre Yolcusu Şehit Aileleri Projesi' hazırlandığı ve şehit yakınlarını bu proje kapsamında umreye gönderildiği belirtildi. Kafileye öncülük eden tur şirketinin rehberi Cemil Aslan, kaymakamlığın sağladığı destekle kutsal topraklara gittikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirtirken, şehit yakını Reşat Yıldız ise Kaymakam Abdulselam Öztürk'e teşekkür ettiklerini söyledi.



Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk ise Umreye gidecek olan şehit yakınlarından vatan, millet, devlet ve İslam alemi için dua etmelerini istedi. Kaymakam Öztürk, "Bizler için de dua ederseniz büyük mutluluk yaşayacağız" dedi.



- Van