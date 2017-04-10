Başkale'de Sağlık Taraması

Van'ın Başkale Kaymakamlığının desteğiyle bir hafta içerisinde evlerinden alınan 120 kadın hasta, kanser taramasından geçirildi.



İlçede ilk olarak Albayrak Mahallesi Sağlık Ocağında başlayan hizmet, İran sınırındaki diğer kırsal mahallerde devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tahsis edilen araçlarla evlerinden alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen kadınlar, burada kanser taramasından geçiriliyor.



Albayrak Mahallesi Sağlık Ocağında görevli aile hekimi M. Furkan Kınacı, "İlçe kaymakamımız Abdulselam Öztürk'ün katkılarıyla bir haftadan beridir 120 kadın hastamızı evlerinden alıp kanser taramalarından geçirdik. Bu projede özverili bir şekilde katkı sağlayan Başkale SYDV Müdürü Gökhan Karaman, çalışanları ile İlçe Kaymakamımız Abdulselam Öztürk'e sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN