Başkale'de 'Pkk Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık' Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK terör örgütüne yardım yataklık ettiği ve sosyal medya üzerinde PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Başkale ilçesine bağlı Kovalıpınar Mahallesinde ikamet eden ve 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık', 'sosyal medya üzerinde PKK terör örgütü propagandası yapmak ve meşru göstermek, güvenlik kuvvetlerini aşağılamak' suçları işlediği tespit edilen F.A. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.A., tutuklandı. - VAN