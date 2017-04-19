Başkale'de Park ve Bahçe Çalışması

Başkale Belediyesi ekipleri, ilçedeki park ve bahçelerde çalışma yürüttü.



Parklardaki alt ve üst yapıyı güçlendiren ekipler, bahçelerdeki refüjleri de düzenledi.



Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçedeki 4 parkta bakım ve onarım çalışması başlatıldığı ifade edildi.



Parkların modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünün aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2017 yılı içerisinde irili ufaklı birçok çalışmaya imza atacağız. Parklarda genel anlamda bir hareketlilik söz konusu. Yenileme, yani revize çalışmaları. Orta refüj çalışmaları ve yeşillendirme çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki günlerde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştireceğiz. Kış aylarında ekmiş olduğumuz lale ve sümbüller parklara renk katacak. Yine ilçemizde bulunan okullarda peyzaj düzenlemelerini yapacağız."