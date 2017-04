Başkale'de Okullara 15 Konteyner Tuvalet Alındı

Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde tuvaleti olmayan okullar için 15 konteyner tuvalet alındı.



Kocaeli'de yaptırılan polyester kabinli, iki klozet ve iki lavabodan oluşan 15 konteyner tipi tuvalet, Başkale'ye getirildi.



Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, tuvaletlerin önümüzdeki günlerde kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan okullara teslim edileceğini söyledi.



Tuvaletleri, okullarda foseptik çukuru açarak kuracaklarını belirten Öztürk, "Geleceğimiz olan çocuklarımız, her zaman her şeyin en güzeline layıktır. Biz var olduğumuz sürece çocuklarımıza her zaman en güzeli hangisiyse onu alacağız." dedi.