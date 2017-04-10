Başkale'de Nisan Karı

VAN'ın Başkale İlçesi'nde dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.



Türkiye'nin güney sahilerinde sıcak ve güneşli günler yaşanırken, Başkale İlçesi'nde halen soğuk hava etkili olmayı sürdürüyor. Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Başkale ilçesi'nde dün başlayan yağmur, akşam satlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tarafikte aksamalara neden olan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu.



- Başkalevan