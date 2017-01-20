Başkale'de Karne Sevinci

Van'ın Başkale ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.



Başkale'deki 90 okulda eğitim gören 17 bine yakın öğrenci karnesini alarak tatile çıktı. Başkale İlkokulunun 2. sınıf öğrencisi Sevda Nur Can ise nenesiyle birlikte okula gelerek karnesini aldı. Karne dağıtımının ardından, kimi öğrenciler sevinç yaşarken, kimilerini ise üzüntülü olduğu gözden kaçmadı. - VAN