Başkale'de Karla Mücadele

Başkale Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale'de Karla Mücadele

Başkale Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği ilçede belediye bağlı karla mücadele ekipleri, yağış sonrası ilçe merkezi, mahalle, ara sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlattı.

Kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına çıkaran ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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Başkale, Kar