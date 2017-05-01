Başkale'de Kaçak Sigara Operasyonu

VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güleçler Mahallesi'ndeki M.Ş.'nin evine operasyon yaptı. Operasyonda evde ve eklentilerinde yapılan aramada 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Van