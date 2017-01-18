Başkale'de Kaçak Çay ve Sigara Ele Geçirildi

Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 200 kilogram kaçak çay ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Çamlık Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması esnasında bir kamyonda arama yaptı.



Aramada, 3 bin 200 kilogram kaçak çay ile bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili B. D ve F. D. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.