Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 200 kilogram kaçak çay ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çamlık Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması esnasında bir kamyonda arama yaptı.
Aramada, 3 bin 200 kilogram kaçak çay ile bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili B. D ve F. D. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.
Başkale'de Kaçak Çay ve Sigara Ele Geçirildi
Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 200 kilogram kaçak çay ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale ilçesinde güvenlik güçlerince bir kamyonda yapılan aramada 3 bin 200 kilogram kaçak çay ve bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
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