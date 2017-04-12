Başkale'de 'Her Evin Önünde Bir Meyve Ağacı Olsun' Kampanyası

Van'ın Başkale Belediyesi, 30 bin meyve fidanını vatandaşlara dağıtarak "Her evin önünde bir meyve ağacı olsun" kampanyası başlattı.



Başkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında, dar gelirli ailelere ilk etapta 4'er adet olmak üzere 30 bin meyve fidanı dağıtılmaya başladı. Vatandaşlara kiraz ve elma fidanlarının ücretsiz olarak verildiğini ifade eden Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede ekonomik ve ekolojik canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Proje ile halkı tarıma teşvik etmeyi planladıklarına dikkat çeken Öztürk, "Projemizi gerçekleştirerek ilçede tarıma hayat kazandıracağız. Doğal yaşamı, ortak ekonomiyi gerçekleştireceğiz. Ortak yaşam ruhunu hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - VAN