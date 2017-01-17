Başkale'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Başkale ilçesinde, eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa başkanlığında Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi değerlendirilerek, öğretmenlerin dile getirdiği sorun ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



Samsa, toplantıda yaptığı konuşmada, başarıyı etkileyen birçok faktör olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Önce inanmak gerekir. Başarı için ortaya konulan eylem planının üzerine yoğunlaşmak gerekir. Bu işi dert edinirsek çözebiliriz. Bu doğrultuda en büyük görev siz öğretmenlere düşüyor. Her öğretmen ve okul farklı metotlar geliştirerek eğitim kalitesini artırabilir. Eğitimin dışındaki mazeretlerin arkasına sığınmamalıyız. Esas hedef, öğrenciyi iyi yetiştirmek. El birliğiyle bu işin üstesinden geleceğimize ve ilçemizi eğitimde daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum."



Toplantıya, okul idarecileri, öğretmenler ilgili kurum amirleri katıldı.