Başkale'de Bahar Temizliği Yapıldı

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile belediye temizlik ekipleri ilçedeki ana cadde ve okul önlerindeki kül yığınlarını temizledi.



Baharın gelmesi ile hem çevreyi hem de insan sağlığını olumsuz etkileyen kül yığınları, iş makineleriyle kül dökme merkezine taşındı.



Yürütülen temizlik çalışmasıyla ilgili bilgi veren Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Nihat Tezel, şunları kaydetti:



"Başkale'de çetin geçen kış şartlarında vatandaşların sobalarını temizlerken döktüğü kül ile okulların kalorifer çöplerini belediye olarak belirlediğimiz alana iş makinaları işle taşıyıp temizliyoruz. Kül temizleme çalışmalarının ardından ilçe genelinde bahar temizliği kapsamında bütün cadde ve sokaklar yıkanarak daha yaşanılır bir hale getirilecek."