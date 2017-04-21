Başkale'de Alt Yapı Çalışmaları

Başkale ilçesinde, bozulan ve selden zarar gören parke taşları ile kaldırımların yenilenmesi için çalışma başlatıldı.



Çalışmaları yerinde inceleyen Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, mevsim şartları nedeniyle zarar gören parke taşları ve kaldırımların yenileneceğini söyledi.



Vatandaşların yazın tozdan, yağmurlu havalarda ise çamurdan kurtulması ve rahat edebilmesi için parke taşı döşeme, yenileme, kaldırım ve yol çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılacağını anlatan Öztürk, "Başkale Belediyesi, halka en iyi hizmeti vermek için vardır. Halka layık olduğu en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.