Başkale'de 76 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 76 kilo 688 gram eroin ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında İran üzerinden gelen bir araç, sınır mahallesi Esenyamaç yakınlarında takibe alındı. Takip sonucu durdurulan S.P. yönetimindeki araçta 130 paket halinde 76 kilo 688 gram eroin ele geçirildi. Olayla gözaltına alınan sürücü S.P. ile yanında bulunan D.G. adlı şahıslar, adli makamlara sevk edildi. Araç sürücüsü S.P. tutuklanırken, D.G. ise tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.



(Engin Ertürk /İHA)