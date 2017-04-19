Başkale'de 40 Koyun Telef Oldu

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen göçükte 40 koyun telef oldu.



Alınan bilgilere göre olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Necat Yalçın'a ait ahır, yağışlardan dolayı gece saatlerinde çöktü. Çökmeyle birlikte ahırda bulunan 40 koyun telef oldu.



Koyunlarının tamamının telef olduğunu belirten Yalçın; "Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Birkaç gündür havalar sürekli yağışlı geçiyordu. Geç saatlere kadar kontrol ediyordum, ama biz yatınca ahır çökmüş. Sabah kalkınca baktık hepsi telef olmuş. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. - VAN