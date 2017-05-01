Başkale'de 35 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güleçler Mahallesine kaçak sigara geldiği bilgisini alarak M.Ş. isimli şahsın ev ve eklentilerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.



Öte yandan, Çamlık Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri iki kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerde yapılan aramada 2 bin 110 paket kaçak sigara, bir ton kaçak çay, 500 kilogram nargile tütünü, 18 kaçak cep telefonu, 75 kilogram krem, 42 kilogram soya proteini, 50 adet kozmetik ürün ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN