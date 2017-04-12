Başkale'de 30 Bin Meyve Fidanı Dağıtılacak

Başkale ilçesinde "Her evin önünde meyve ağacı olsun" projesi kapsamında vatandaşlara 30 bin meyve fidanı dağıtılacak.



Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında ilk etapta dar gelirli ailelere ikişer kiraz ve elma fidanı verilmesine başlandı.



Fidan dağıtımının ardından vatandaşlara ağaç bakımı konusunda bilgilendirme yapılacak.



Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, dağıtacakları 30 bin meyve fidanı ile ilçede doğayı ve ekonomiyi canlandırmak, vatandaşları tarıma yönlendirmek istediklerini kaydetti.