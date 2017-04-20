Başkale'de 24 Kaçak Şahıs Yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen 24 kaçak şahıs yakalandı.



Alınan bilgilere göre, İran sınırını geçerken sınır boyunda mahsur kalan Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak şahıs, bölgede güvenliği sağlayan Başkale 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Sarısu Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince termal kameralarla keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında tespit edildi. Bölgeye giderek Afganistan ve Pakistan uyruklu 24 kaçak şahsı kurtaran askerler, battaniye dağıtıp, yemek, çay ve süt ikramında bulundu. Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak şahıslar, sınır dışı işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi. - VAN