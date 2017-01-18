Başkale'de 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda, 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgilere göre, Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, plakası açıklanmayan bir minibüste arama yapıldı. Aramada çeşitli markalarda 20 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü E.E. ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN