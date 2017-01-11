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Başkale'de 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Başkale'de 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 kilogram eroin bulundu.

Başkale'de 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 kilogram eroin bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden bir otomobili Rezük mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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