Başkale'de 2 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 kilogram eroin bulundu.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a giden bir otomobili Rezük mevkisinde durdurdu.



Araçta yapılan aramada 2 kilogram eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.