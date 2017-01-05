Başkale'de 2 Bin Öğrenciye Kıyafet Yardımı

Van'ın Başkale ilçesinde kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu.



Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edildi.



Vakıf tarafından okullara ulaştırılan mont, pantolon, çorap ve ayakkabı yardımları, öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı.



Kaymakam Abdulselam Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunduklarını söyledi.



Yardımları SYDV fonundan karşıladıklarını ifade eden Öztürk, "Öğrenciler için yardım çalışmalarımız son hız devam edecek. Kırsal kesimdeki insanımıza devletin yardım elinin ulaşmasını sağlıyoruz. Bize ulaşamayanlara biz ulaşacağız." dedi.



Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Pansiyonu Müdürü Mehmet Malkoç da yardımlarla ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiren yetkililere teşekkür etti.



Öğrencilerden Gökhan Kaya, mont aldıklarını belirterek, yardımların devam etmesini istedi.