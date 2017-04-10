Başkale'de 120 Kadın Kanser Taramasından Geçirildi

Başkale Kaymakamlığının desteğiyle bir haftada 120 kadın, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine (KETEM) götürülerek sağlık taramasından geçirildi.



İlçede ilk olarak Albayrak Mahallesi Sağlık Ocağı'nda başlayan hizmete, İran sınırındaki diğer kırsal mahallerde devam edildi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) tahsis edilen araçlarla evlerinden alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen kadınlar, kanser taramasından geçirildi.



Albayrak Mahallesi Sağlık Ocağı'nda görevli aile hekimi Dr. M. Furkan Kınacı, Kaymakam Abdulselam Öztürk'ün katkılarıyla bir haftada 120 kadının evlerinden alınarak KETEM'de ücretsiz sağlık taramasından geçirildiğini belirtti.



Kınacı, bu projenin gerçekleşmesini sağlayan Öztürk'e ve projeye katkı sağlayan SYDV Müdürü Gökhan Karaman ile çalışanlarına teşekkür etti.