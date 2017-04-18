Başkale Belediyesine Çöp Konteyneri Desteği

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, kardeş belediyesi olan Van'ın Başkale Belediyesine 25 çöp konteyneri gönderdi.



Kardeş Belediyecilik Projesi kapsamında ilçeye gönderilen konteynerler, Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.



Konteynerler, ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere bırakılarak çöplerin daha sağlıklı toplanması sağlandı.



Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür ederek, konteynerlerin ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıldığını söyledi.