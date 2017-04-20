Başkale Belediyesine Alınacak 50 İşçi Kurayla Belirlendi

Başkale Belediyesine, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında alınacak 50 geçici işçi için kura çekimi yapıldı.



Başkale Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulunun konferans salonundaki kura çekimine, belediyede geçici işçi olarak çalışmak isteyen 120 kişi başvurdu.



Bu kişilerden 50'si noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi.



Kurada ismi çıkanların, Belediye bünyesinde 6.5 ay çalışacağı bildirildi.